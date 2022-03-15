Модернизация продолжается

2022 год стал времен серьезных перемен. Никто не думал, что будут происходить столь глобальные события. Когда на экономику оказывается серьезное давление, осуществлять проекты стало гораздо сложнее. Однако Петербург продолжит развиваться даже с учетом нынешнего контекста.

Губернатор Беглов заявил, что возведение социальных объектов, запланированных в этом году, состоится вовремя. В Петербурге продолжат развивать и модернизировать городскую среду. Новые школы, детские сады и поликлиники обязательно будут построены. Имеющиеся планы будут реализованы.

Градоначальник также сообщил о точечной индексации цен по государственным контрактам. Применяются и другие важные меры, позволяющие осуществить намеченные цели.

«Питерец.ру» отмечает, что городские власти уделяют серьезное внимание социальной инфраструктуре. В этой сфере уже имеются определенные положительные результаты.