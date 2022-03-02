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Питерец.ру » Общество » Почему стали меньше строить?

Почему стали меньше строить?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
Беглов объяснил причины снижения объемов строительства

Губернатор Беглов встретился с президентом Путиным. Он ответил на ряд вопросов главы государства. Один из них касался сокращения объема строительства. Владимир Владимирович поинтересовался о причинах этого. На что Александр Беглов дал исчерпывающее объяснение, которое устроило президента.

В городе начали строительную реформу. Раньше застройщики не уделяли внимание социальной инфраструктуре. В результате был огромный дисбаланс между социальными и жилыми объектами. В результате были изменены требования, когда параллельно со сдачей жилья строительным компаниям пришлось всерьез заниматься социальным строительством.

Кроме того, удалось решить множество проблем с долгостроями и прогнать со строительного рынка недобросовестных участников (Беглов и вовсе назвал их жуликами). Если в 2018 году было 96 недостроев социальной инфраструктуры. Только сейчас осталось только 8. Помимо этого, решается вопрос с обманутыми дольщиками. Многое в этом направлении уже сделано. В 2023 году будут возведены оставшиеся долгострои. «Питерец.ру» отмечает, что президент Путин воспринял происходящее положительно.

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