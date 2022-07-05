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Питерец.ру » Общество » Мундеп Красавина: сугроб на Мебельной нарушает права петербуржцев на здоровый образ жизни

Мундеп Красавина: сугроб на Мебельной нарушает права петербуржцев на здоровый образ жизни

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге до сих пор лежат горы нерастаявшего снега.

В Петербурге до сих пор лежат горы нерастаявшего снега. Покрытый толстой коркой пыли и грязи, сугроб на Мебельной улице удивляет горожан и, по мнению экологов, представляет реальную экоопасность. Ситуацию прокомментировала депутат МО № 65 в Приморском районе Ирина Красавина.

По информации «Водоканала», в Петербурге продолжают работу снегоплавильные пункты, задача которых – убрать до конца не растаявшие сугробы грязного снега. Один такой сугроб, в котором грязи больше, чем воды, горожане заметили у снегоплавилки на Мебельной улице. Люди, работающие и живущие поблизости, жалуются на исходящий от сугроба смрад.

Мундеп из Приморского района Ирина Красавина, комментируя ситуацию, заявила о нарушении экологической безопасности в городе.

«Это вообще ненормально. Это нарушение прав жителей на здоровый образ жизни, потому что зловонная свалка – это ужасно», - подчеркнула Красавина.

Она также не исключила: только обращение в природоохранную прокуратуру приведет к тому, что подобных ситуаций больше не возникнет.

Напомним, что шутки о «петербургском снеге, который будет таять до лета», распространявшиеся по СМИ во время снежного коллапса зимой и весной 2022 года, оказались пророческими. Последствия снежного коллапса коммунальщикам не удалось ликвидировать до наступления жарких дней. Ситуацию со снегоуборкой в 2021-2022 годах в Северной столице уже назвали провалом работы команды губернатора Александра Беглова.

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