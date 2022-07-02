«Левашово» станет международным

«Питерец.ру» сообщает, что аэродром «Левашово» начнут использовать для совершения международных рейсов. Соответствующее решение было принято правительством РФ. Необходимый документ подписал Михаил Мишустин.

Аэродром находится в 2 км от пос. Левашово Выборгского р-на Петербурга. Этот объект будет реконструирован. В частности, появится аэропорт и необходимые коммуникации. Он будет оснащен необходимым оборудованием.

«Левашово» будет предназначен для базирования военных и пассажирских самолетов. Еще здесь будет организован специальный пропускной пункт через российскую границу. Так что этот объект имеет большое значение для Петербурга.

Аэродром был основан в 1944 году. С того времени он претерпел серьезные изменения.