Оформляйте недооформленные домики

Проблема недооформленных дач и индивидуальных домов является актуальной для нашего времени. Поэтому был разработан специальный механизм, с помощью которого владельцы такой недвижимости могут решить имеющиеся сложности. Это характерно для Петербурга, Ленобласти и жителей других регионов.

Решением стала так называемая дачная амнистия. Она будет работать до весны 2031 года. Закон вступит в силу с начала следующего месяца. Это должно было произойти в сентября. Однако Владимир Путин передвинул первоначальный срок на 2 месяца раньше.

«Питерец.ру» отмечает, что введенный режим облегчит процесс оформления жилого и дачного дома. Его можно будет регистрировать и ставить на кадастровый учет по упрощенной схеме. Для этого понадобится лишь технический план и документ, подтверждающий право на владение этим участком.