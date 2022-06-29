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Питерец.ру » Общество » Оформляйте недооформленные домики

Оформляйте недооформленные домики

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rbc.ru
На правильное оформление дачных домиков дано еще 9 лет

Проблема недооформленных дач и индивидуальных домов является актуальной для нашего времени. Поэтому был разработан специальный механизм, с помощью которого владельцы такой недвижимости могут решить имеющиеся сложности. Это характерно для Петербурга, Ленобласти и жителей других регионов.

Решением стала так называемая дачная амнистия. Она будет работать до весны 2031 года. Закон вступит в силу с начала следующего месяца. Это должно было произойти в сентября. Однако Владимир Путин передвинул первоначальный срок на 2 месяца раньше.

«Питерец.ру» отмечает, что введенный режим облегчит процесс оформления жилого и дачного дома. Его можно будет регистрировать и ставить на кадастровый учет по упрощенной схеме. Для этого понадобится лишь технический план и документ, подтверждающий право на владение этим участком.

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