Он всего лишь нашел миллион

Человек, нашедший на улице деньги, переживает огромную радость. В какой-то миг он становится обладателем большой суммы. Но есть и другая сторона вопроса: эти деньги не возникают на пустом месте – их кто-то потерял. Присваивать себе чужое нельзя, такой человек становится нарушителем закона.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице задержали 35-летнего мигранта. Этого человека подозревают в присвоении 975 тыс. рублей. По версии правоохранительных органов, он нашел на улице сумку с деньгами, после чего положил эти средства себе на карту.

Однако до этого в полицию обратилась 62-летняя женщина. Она по своей невнимательности потеряла пакет, где находился почти миллион рублей. Через некоторое время нашли мужчину, у которого и обнаружили этот самый пакет. Но денег там уже не было, поскольку злоумышленник уже пополнил свою карту. В какие-то считанные часы чудесная находка стала вдруг роковой.