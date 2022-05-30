Отпраздновали спокойно

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице отмечали 319-ю годовщину со дня основания города. В Петербурге прошло множество торжественных мероприятий, в которых приняли участие сотни тыс. человек.

При этом все обошлось без нарушений. Безопасность обеспечили сотрудники Росгвардии и военные. Мероприятия прошли мирно, никаких беспорядков зафиксировано не было. Это показывает, насколько слаженно работают организаторы. Несмотря на колоссальный масштаб праздника, обошлось без проблем и неприятностей.

По имеющимся данным, на празднике в честь Дня города 28 мая побывало 840 тыс. человек. Это довольно внушительное количество, которое показывает, что власти Петербурга умеют организовывать такие праздники. Причем делать это без каких-либо происшествий.