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Питерец.ру » Общество » Отпраздновали спокойно

Отпраздновали спокойно

0
25
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Никаких нарушений во время Дня города не возникло

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице отмечали 319-ю годовщину со дня основания города. В Петербурге прошло множество торжественных мероприятий, в которых приняли участие сотни тыс. человек.

При этом все обошлось без нарушений. Безопасность обеспечили сотрудники Росгвардии и военные. Мероприятия прошли мирно, никаких беспорядков зафиксировано не было. Это показывает, насколько слаженно работают организаторы. Несмотря на колоссальный масштаб праздника, обошлось без проблем и неприятностей.

По имеющимся данным, на празднике в честь Дня города 28 мая побывало 840 тыс. человек. Это довольно внушительное количество, которое показывает, что власти Петербурга умеют организовывать такие праздники. Причем делать это без каких-либо происшествий.

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