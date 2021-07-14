Росгвардия отработала лучше

Происходящее в Лондоне во время финала Евро-2020 показало неэффективность английских правоохранителей. Силовые структуры Лондона не могли ничего сделать против отморозков, которые били и грабили людей, а также устраивали беспорядки на улицах.

«Питерец.ру» отмечает, что страна, которая так любит клеймить Россию, оказалась беспомощной. Организаторы в Лондоне сработали на низком уровне. Должную безопасность обеспечить там не смогли. Трудно себе представить, чтобы нечто такое же могло произойти в России. Кстати, во время матчей в Петербурге никаких беспорядков не было. Все прошло достойно и миролюбиво. Просто наши власти умеют обеспечивать безопасность, а британские – нет.

Во время турнира в Петербурге были задействованы более 3 тыс. сотрудников Росгвардии. Они сопровождали футболистов, следили за порядком на стадионе и фан-зонах. Наши силовые структуры быстро бы поставили на место обнаглевших отморозков. Это в Лондоне эти псевдофанаты – герои, у нас бы им быстро объяснили, как надо себя вести.