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Питерец.ру » Общество » Росгвардия отработала лучше

Росгвардия отработала лучше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
За порядком во время Евро в Петербурге следили сотрудники Росгвардии

Происходящее в Лондоне во время финала Евро-2020 показало неэффективность английских правоохранителей. Силовые структуры Лондона не могли ничего сделать против отморозков, которые били и грабили людей, а также устраивали беспорядки на улицах.

«Питерец.ру» отмечает, что страна, которая так любит клеймить Россию, оказалась беспомощной. Организаторы в Лондоне сработали на низком уровне. Должную безопасность обеспечить там не смогли. Трудно себе представить, чтобы нечто такое же могло произойти в России. Кстати, во время матчей в Петербурге никаких беспорядков не было. Все прошло достойно и миролюбиво. Просто наши власти умеют обеспечивать безопасность, а британские – нет.

Во время турнира в Петербурге были задействованы более 3 тыс. сотрудников Росгвардии. Они сопровождали футболистов, следили за порядком на стадионе и фан-зонах. Наши силовые структуры быстро бы поставили на место обнаглевших отморозков. Это в Лондоне эти псевдофанаты – герои, у нас бы им быстро объяснили, как надо себя вести.

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