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Питерец.ру » Общество » Петербургу 319 лет!

Петербургу 319 лет!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Северная столица России отмечает очередную годовщину

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня Петербург отмечает 319 лет со дня своего основания. В честь этого события в городе пройдет большая праздничная программа. Это и возложение цветов к монументу Медный всадник, а также мероприятия в Петропавловской крепости и концерт в «Октябрьском».

Далее празднование продолжится и в выходные дни. Это Фестиваль мороженого на пл. Островского, «Город мастеров» в Соляном пер. Отдельных слов заслуживают концерты на Дворцовой пл. и Адмиралтейской наб. Состоятся и мероприятия, рассчитанные на молодежь. В завершение праздника пройдет «Петровский фестиваль огня».

Поздравил жителей города с праздником губернатор Беглов. Он подчеркнул, что необходимо продолжить дела Петра I. Александр Дмитриевич выразил надежду, что впереди у Петербурга будут новые победы. Сейчас необходимо объединить усилия, чтобы обеспечить его развитие и процветание. Градоначальник пожелал людям здоровья, успеха и благополучия.

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