Будущее детской хирургии

21 и 22 мая в стенах Детской городской клинической больницы № 13 имени Н.Ф. Филатова прошла IX Всероссийская студенческая олимпиада по детской хирургии. По традиции ее организатор — кафедра детской хирургии РНИМУ Н.И. Пирогова — собрал сильнейших студентов первого-шестого курсов со всей страны. В Москву приехали команды из Воронежа, Дагестана, Екатеринбурга, Ижевска, Иркутска, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы, Челябинска и Ярославля.

«Я рада, что именно в стенах нашей больницы продолжается такая замечательная традиция, как олимпиада студенческого научного кружка по детской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, — рассказала главный врач Детской городской больницы им. Н.Ф. Филатова, профессор кафедры госпитальной педиатрии имени академика В.А. Таболина РНИМУ им. Н. И. Пирогова Антонина Игоревна Чубарова. — Этот год для нас особенный: исполнилось 100 лет со дня присвоения имени Нила Федоровича Филатова нашей больнице, 180 лет исполняется со времени ее основания. Это всегда была Университетская клиника, где учились молодые доктора, научные сотрудники. В 1946 году больница стала базой первого крупнейшего педиатрического факультета 2-го Московского медицинского института, родного для нас. Больница приняла кафедры детской хирургии и госпитальной педиатрии, которые пребывают здесь и по ныне.

Мы всегда считали, что уже в процессе учебы студентам надо вникать в практическую деятельность, — отметила Антонина Игоревна. — Когда в процессе учебы вы не просто учите что-то, а общаетесь со старшими коллегами, смотрите, как протекает жизнь больницы изнутри, вы лучше понимаете профессию и то, что вам предстоит в жизни. Я рада вас приветствовать! Всяческих вам успехов в этом престижном соревновании. Надеюсь, эта традиция будет поддержана уже вами многие и многие годы».

Один из организаторов олимпиады, Николай Павлович Шастин, доцент кафедры детской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий отделением Городского пункта неотложной травматологической помощи Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, отметил, что не первый год мероприятие получает положительные отзывы от членов жюри из разных регионов России и СНГ:

«Здесь собралась элита, ребята, которые по определению находятся на очень высоком уровне. Я был поражен, что некоторые участники второго-третьего курсов решают такие задачки, которые не всегда под силу молодому доктору. Мы получаем от жюри высокие оценки. Дело в том, что, когда я эту олимпиаду задумал, девять лет назад, уже тогда представлял ее механизмом отработки педагогических технологий. Участники разъедутся по стране, станут ассистентами, преподавателями, и все, что узнали здесь, будут применять в своей практике. Это расширяет их кругозор и увеличивает наш медицинский, педагогический потенциал, в целом.

С видеообращением к участникам также выступил известный врач — детский хирург, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой детской хирургии РНИМУ Александр Юрьевич Разумовский: «Вы находитесь в стенах, с моей точки зрения, в лучшей для детского хирурга клинике — Филатовской больнице. Я хочу пожелать вам, чтобы это мероприятие породило в вас желание прогрессировать постоянно, каждый день. И так до окончания вашей хирургической карьеры. Если вы проиграете, не расстраивайтесь: в таких мероприятиях проигравших не бывает».

Кафедра детской хирургии РНИМУ Н.И. Пирогова в очередной раз подготовила для участников непростые задания. Им предстояло поучаствовать в 12 конкурсах.

Осмотр. Участникам предлагалось последовательно просмотреть 30 фотографий пациентов с хирургической патологией. Изображения демонстрировались по 30 секунд каждое, последовательно два раза с интервалом в три минуты. В бланке ребята указывали, какое, по их мнению, заболевание иллюстрировала фотография. И в конце конкурсантам давались еще три минуты для окончательного оформления своих результатов.

Обследование. Участникам предлагалось последовательно просмотреть 30 изображений, которые демонстрировали результаты выполнения того или иного метода диагностики. Их необходимо было интерпретировать и предположить диагноз. Изображения демонстрировались по 30 секунд каждое, последовательно два раза с интервалом в три минуты. В бланке участники конкурса указывали, какое, по их мнению, заболевание иллюстрировало изображение.

Протокол. Участникам конкурса предлагалось просмотреть видеофрагмент, на котором врач собирает у пациента жалобы, анамнез и демонстрирует результаты обследования и манипуляцию, выполняемую пациенту. По окончании нужно было написать протокол, отражающий все увиденное.

Пальпация. Участникам предлагалось ознакомиться с кратким анамнезом, пропальпировать и оценить четыре макета, которые имитировали ту или иную патологию. В бланке ответов необходимо было описать каждый макет и поставить предполагаемый диагноз.

Анализы. Участникам были представлены шесть результатов лабораторных исследований разных пациентов, с кратким описанием клинической картины. Необходимо было проанализировать эти данные и указать полное название лабораторного исследования, установить предварительный диагноз и дать клиническую трактовку данных изменений.

Рукоделие. Участникам необходимо было, используя предложенные выкройки и хирургические инструменты, сшить хирургический костюм для куклы. По окончании отведенного времени участники должны были надеть на куклу сшитый костюм и продемонстрировать жюри.

Топографическая анатомия. Участникам предлагалось создать из пластилина две модели пороков развития (атрезию пищевода и желчекаменную болезнь), при этом определенным цветом необходимо было отобразить прилежащие анатомические структуры.

Операция. Участникам предлагалось на модели выполнить первичную хирургическую обработку раны травматического происхождения под местной анестезией. Вмешательство должно быть выполнено с использованием правил асептики и наложением одиночных узловых швов. Оценка результата не зависела от времени выполнения манипуляции, но необходимо был уложиться в норматив – 20 минут.

Манипуляция. Участникам предлагалось технически правильно выполнить на моделях три манипуляции с соблюдением правил асептики и антисептики: пункцию кефалогематомы; удаление присосавшегося клеща и катетеризацию вены.

Десмургия. Каждому участнику была предложена клиническая задача с рентгенограммой. Необходимо было выбрать способ иммобилизации и выполнить ее. Вторая задача потребовала наложения определенной бинтовой повязки.

Викторина. Для участия в конкурсе последовательно приглашались по одному из членов команды. Ведущий задавал вопросы, а участник конкурса в течение 30 секунд должен был написать ответ.

Конфликт. Перед началом конкурса представители команд тянули жребий с описанием конфликтной ситуации. Им предстояло погасить конфликт, возникший между родственниками пациента и врачом.

В общем командном зачете 1 место разделили команда РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Анастасия Коновалова, Кристина Проплеткина, Ангелина Шершнева, Михаил Двойников и Анна Демьяненко) и Уральского государственного медицинского университета (Анастасия Слукина, Екатерина Шаленая, Юлия Кошелева, Валерия Митина и Анна Зубарева).

2 место заняли Иркутский государственный медицинский университет (Алдар Бухаев, Константин Курганский, Елена Батурина, Анастасия Валявская и Наталья Суханова), Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Юлия Савельева, Яна Кавковская, Глеб Жигулин, Оксана Усинская, Ольга Суходольская), Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского (Святослав Самыгин, Зина Селимова, Максим Черняев, Ислам Расулов и Александра Пунтикова) и Ярославский государственный медицинский университет (Ксения Тарбеева, Никита Бахтин, Татьяна Пахомова, Юлия Лысенко и Дарья Незнакомова).

3 место разделили Башкирский государственный медицинский университет (Евгений Каранинский, Дмитрий Рословец, Диана Мударисова, Рафаэль Ошибаев и Дарья Жилкина), Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко (Надежда Бакаева, Анастасия Гоцкина, Иван Андреев, Александр Малютин, Елена Филиппова), Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова (Дарина Шумилина, Мария Бурмакина, Юлия Бабкина, Ильдана Хасанова и Ульяна Карпунина) и Южно-Уральский государственный медицинский университет (Полина Винель, Виолетта Шакомалова, Альбина Искужина, Александр Грунин и Елена Клопова).

Во время церемонии награждения победителей и призеров свое мнение об олимпиаде выразил заслуженный врач Республики Дагестан, доцент кафедры детской хирургии Дагестанского государственного медицинского университета Вагиф Талибович Ашурбеков: «Олимпиада была проведена на высоком уровне. Спасибо организаторам! В нашем университете каждый год проходит внутривузовская олимпиада, в которой участвуют все факультеты. И мы обязательно подчерпнем для нее те задания, которые увидели здесь».

Также высказался доцент кафедры детской хирургии и урологии-андрологии им. профессора Л.П. Александрова Сеченовского университета Максим Игоревич Айрапетян: «Хотел бы обратиться к организаторам: вы проделали большую работу, и мы это ценим. Большое вам спасибо! В компиляции олимпиады хотел бы отметить, что вам, участники, нужно больше читать, больше тренироваться и больше волонтерить в отделениях. Это те самые главные три пункта, которые нужно усвоить. По вашим результатам сразу было понятно, кто проходил практику, а кто нет. Но на все эти оценки вы не должны смотреть, как на оценки. Относитесь к ним как к пусковому моменту: теперь вы знаете, чем заняться летом. Вы увидели свои ошибки, будете целый год работать над ними и становиться лучше!»