В Петербурге 5-летняя девочка выпала с 5-го этажа детской больницы

Накануне ранним утром около 05 часов 40 минут в Детской городской больнице №1 на Авангардной улице с пятого этажа выпала 5-летняя девочка, которая находится в реанимации.

Пострадавшую доставили в больницу для сложной полостной операции из Детского городского многопрофильного специализированного центра высоких медицинских технологий (СПб ГБУЗ «ДГМ КСЦ ВМТ»). За девочкой ухаживает 53-летняя медсестра детдома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии.

Женщина открыла для проветривания балконную дверь, после чего легла отдыхать. Девочка проникла на фасадный балкон, с которого упала с высоты 5-го этажа. С переломами, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени ребенок госпитализирован в СПб ГБУЗ «ДГМ КСЦ ВТМ».

По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 125 УК РФ (оставление в опасности).