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Питерец.ру » Общество » Врачам вручат ордена Пирогова

Врачам вручат ордена Пирогова

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gov.spb.ru
Врачи Петербурга получат государственные награды

Вклад врачей в период пандемии был просто огромен. Благодаря этим людям, удалось справиться с опаснейшей эпидемией. Логично, что действия медицинских работников не остались без внимания руководства страны.

«Питерец.ру» сообщает, что врачам Северной столицы вручат госнаграды. Соответствующий указ уже подписал президент Путин. Речь идет о награждении «Орденами Пирогова». Их получат Алексей Мамонов, Александр Панченко и Валерий Парфенов. Эти медработники отлично зарекомендовали себя в деле. Орден стал наградой за их профессионализм и заслуги в период пандемии.

Отметим, что ранее губернатор Беглов наградил лучших медсестер Северной столицы. Этим сотрудницам были вручены специальные нагрудные знаки и почтенные грамоты от Минздрава.

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