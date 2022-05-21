Врачам вручат ордена Пирогова

Вклад врачей в период пандемии был просто огромен. Благодаря этим людям, удалось справиться с опаснейшей эпидемией. Логично, что действия медицинских работников не остались без внимания руководства страны.

«Питерец.ру» сообщает, что врачам Северной столицы вручат госнаграды. Соответствующий указ уже подписал президент Путин. Речь идет о награждении «Орденами Пирогова». Их получат Алексей Мамонов, Александр Панченко и Валерий Парфенов. Эти медработники отлично зарекомендовали себя в деле. Орден стал наградой за их профессионализм и заслуги в период пандемии.

Отметим, что ранее губернатор Беглов наградил лучших медсестер Северной столицы. Этим сотрудницам были вручены специальные нагрудные знаки и почтенные грамоты от Минздрава.