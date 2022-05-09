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Питерец.ру » Общество » В стоматологии возникли сложности

В стоматологии возникли сложности

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sakh.online
Стоматологи столкнулись с неизбежными проблемами

Стоматологи Северной столицы и других городов страны переживают нелегкие времена. Дело в том, что в данной сфере практически все оборудование и материалы – импортное. Доля такового составляет 90%, а в каких-то случаях – и вовсе 100%.

По данным «Питерец.ру», после санкций Запада лечение зубов подорожало на 30-50%. Здесь возникает сложность с программами ДНС. В некоторых из них прописано обязательно использование иностранных материалов.

Так что с импортозамещением здесь возникают объективные сложности. Еще начались серьезные проблемы с логистикой. Конечно, после введения санкций активизировались производители российского медоборудования. Однако для замены импортного потребуется много времени.

В общем, стоматологическая отрасль переживает тяжелый период. Для клиентов зубных клиник это тоже серьезный удар, ведь за услуги стоматологов приходится платить намного больше.

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