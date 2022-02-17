Предлагают забирать фамилию

Замглавы Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил лишать разведенных женщин фамилий мужа. По крайней мере, у мужчины должно быть такое право. Дескать, если муж и жена развелись, а до этого она брала фамилию мужчины, то теперь гражданин вправе забрать фамилию обратно. Такое предложение основано на том, что мужчине якобы неприятно, если его бывшая супруга носит такую же фамилию.

«Питерец.ру» считает, что подобная проблема высосана из пальца. Лучше бы руководители Общественной палаты занимались реальным делом, а не выступали с довольно странными предложениями. Гораздо полезнее предложить меры по укреплению семей, а не устраивать дискуссии по поводу дележки фамилии. Например, известно, что 33% разводов происходят по причине бедности. Так почему бы ни внедрить специальные программы, предполагающие финансовую помощь?!