ента новостей

11:24
Предлагают забирать фамилию
09:58
Что с пособием по безработице?
09:16
Как сохранить накопления?
21:50
Вторая победа над сборной Дании вывела нашу хоккейную сборную в полуфинал Олимпиады
09:28
Запад продолжает «истерить»
09:06
Заболеваемость упала
08:36
Иммунитет 100%?
20:37
Олимпийский вторник: неудачливый Латыпов и стойкая Валиева
13:16
Полицейские задержали в Москве подозреваемого в хищении денег у ветерана Великой Отечественной войны
13:11
В Петербурге полицейские обнаружили более полукилограмма наркотического средства
10:42
С Жириновским все серьезно
10:12
Что с вкладами?
09:05
«Омикрон» учебе не помеха
13:51
Пападакис и Сизерон выиграли турнир танцоров на зимней Олимпиаде, Синицына и Кацалапов – вторые
11:40
Милонов против праздника 14 февраля
09:41
Болеют даже руководители
09:26
Как поведут себя активы
21:52
Иван Федотов начал пропускать на Олимпиаде, и сборная России проиграла в овертайме
11:19
Зачем ограничивать наличные?
10:32
Привились 3,4 млн человек
09:53
Кто если не Путин?
13:39
Выставка "Мы учились в СХШ"
13:07
В Петербурге задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
13:05
В Петербурге группа автоугонщиков предстанет перед судом
12:46
ФК «Зенит» одерживает вторую победу на Кубке Атлантики
12:39
Принц Чарльз во второй раз диагностировали Covid-19
12:35
Начальник полиции Лондона Крессида Дик ушла в отставку после серии скандалов
12:15
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 4-х миллионов рублей
09:49
Чем займутся в петербургском отделении МИД?
09:19
Почему выходит такая зарплата?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Предлагают забирать фамилию

Предлагают забирать фамилию

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Ленобласти предложили забирать у разведенных женщин фамилию мужа

Замглавы Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил лишать разведенных женщин фамилий мужа. По крайней мере, у мужчины должно быть такое право. Дескать, если муж и жена развелись, а до этого она брала фамилию мужчины, то теперь гражданин вправе забрать фамилию обратно. Такое предложение основано на том, что мужчине якобы неприятно, если его бывшая супруга носит такую же фамилию.

«Питерец.ру» считает, что подобная проблема высосана из пальца. Лучше бы руководители Общественной палаты занимались реальным делом, а не выступали с довольно странными предложениями. Гораздо полезнее предложить меры по укреплению семей, а не устраивать дискуссии по поводу дележки фамилии. Например, известно, что 33% разводов происходят по причине бедности. Так почему бы ни внедрить специальные программы, предполагающие финансовую помощь?!

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

13-09-2013, 13:17
Мистер 3Х из Узбекистана попал в поле зрения миграционных служб
20-04-2021, 07:26
Зачем перекрашивать такси в один цвет?
26-11-2016, 10:02
Снова об Общественной палате
5-12-2013, 09:57
Манчини, Адвокат — кто следующий?
28-08-2021, 10:15
Они предпочитают сменить имя
29-05-2018, 09:54
Оригинальное предложение

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
390
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
482
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
469
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
929
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх