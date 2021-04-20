Зачем перекрашивать такси в один цвет?

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы хотят ввести один цвет для всех городских такси. Однако подобная идея поддержана далеко не всеми. Например, автомобильный эксперт и член общественной палаты РФ Александр Холодов считает, что это бесполезная затея.

Во-первых, цвет такси никак не повлияет на их скорость. Во-вторых, здесь сразу же возникнет несколько проблем и противоречий, связанных с реальной практикой. Если автовладелец оклеит свою машину пленкой нужного цвета, то его могут оштрафовать. По причине этого противоречия многие таксисты предпочтут остаться нелегалами.

По поводу единого цвета такси есть и другое мнение. Некоторые люди поддерживают такую инициативу. Посмотрим, какое решение в итоге будет принято.