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Питерец.ру » Общество » Зачем перекрашивать такси в один цвет?

Зачем перекрашивать такси в один цвет?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
abnews.ru
Эксперт высказался против одного цвета петербургских такси

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы хотят ввести один цвет для всех городских такси. Однако подобная идея поддержана далеко не всеми. Например, автомобильный эксперт и член общественной палаты РФ Александр Холодов считает, что это бесполезная затея.

Во-первых, цвет такси никак не повлияет на их скорость. Во-вторых, здесь сразу же возникнет несколько проблем и противоречий, связанных с реальной практикой. Если автовладелец оклеит свою машину пленкой нужного цвета, то его могут оштрафовать. По причине этого противоречия многие таксисты предпочтут остаться нелегалами.

По поводу единого цвета такси есть и другое мнение. Некоторые люди поддерживают такую инициативу. Посмотрим, какое решение в итоге будет принято.

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