Какова истинная суть помощи пенсионерам

Лозунги про индексации пенсий и улучшение условий жизни для этих людей звучат практически постоянно. Представители власти превращаются в эдаких благодетелей, которые помнят о народе.

Ну а как еще назвать этих честных людей, которые повышают пенсию. Например, неработающим пенсионерам аж целых 500 рублей добавили. Депутатам, конечно, зарплаты на 80 с лишним тысяч подняли – но это другое и к делу как бы не относится.

Только вот этой надбавки в 500 рублей можно лишиться. Например, одна пенсионерка попала в довольно любопытную историю. Она попробовала заработать на блогерской платформе Яндекса. Заработать то ей удалось – вышло аж 200 рублей за 3 месяца.

Но этим благодетелям из Пенсионного Фонда такое не понравилось – работает, видите ли, человек. Поэтому надбавку в 500 рублей с этой пенсионерки сняли. Ситуацию решали в течение 3 месяцев – только потом женщине вернули эти деньги.

«Питерец.ру» задается вопросам: «Господа, любящие вещать о поддержке пенсионеров, вам не стыдно, что такие вещи происходят?»