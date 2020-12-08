Накануне к 89-летней петербурженке в трехкомнатную квартиру, расположенную на улице Типанова пришли две неизвестные женщины. Одна из них показала удостоверение и представилась Морозовой Татьяной Васильевной, «генеральным директором Пенсионного фонда».
Аферистки наплели бабушке, что в России якобы производится замена денежных знаков на новые. Пенсионерка показала им 500 000 рублей, 2900 долларов США и 1700 евро. Ввести в заблуждение пожилую женщину не составило труда и, забрав ее деньги, мошенницы скрылись.
Размер ущерба составил 866 485 рублей. У полиции имеются отпечатки пальцев злодеек.
В Московском районе пенсионерке мошенницы обменяли 866 485 рублей
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Опубликовал: Fedorov
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К пенсионерке из Московского района Петербургазабирать деньги пришла лично «генеральный директор Пенсионного фонда»
Накануне к 89-летней петербурженке в трехкомнатную квартиру, расположенную на улице Типанова пришли две неизвестные женщины. Одна из них показала удостоверение и представилась Морозовой Татьяной Васильевной, «генеральным директором Пенсионного фонда».
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