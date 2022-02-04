Когда будет ковидный пик?

Новая волна коронавируса привела к очередному росту заболеваемости. В Петербурге и других городах продолжает расти количество больных. Специалисты начинают высчитывать и прогнозировать, когда наступит пик заболеваемости. Для этого используются различные модели.

Петербургские ученые предполагают, что этот пик придется на 22-24 февраля. Если ранее наибольшую заболеваемость прогнозировали на 15 февраля, то теперь этот график несколько сдвинулся. Для расчетов использовалась математическая модель СПбГУ. Полученные данные озвучил профессор Виктор Захаров. Ученые считают, что показатель суточной заболеваемости по стране может достичь отметки 200 тыс. человек. Одновременно болеть ковидом будут около 4 млн человек.

«Питерец.ру» полагает, что точные прогнозы в такой ситуации давать сложно. Однако расчеты ученых СПбГУ заслуживают доверия.