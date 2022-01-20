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Питерец.ру » Общество » Мошенники обманули пенсионерок

Мошенники обманули пенсионерок

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
Жертвами мошенников стали еще несколько пенсионерок

К сожалению, мошенничество продолжает оставаться злободневной темой нашего общества. Если молодежь и люди среднего возраста в целом сохраняют бдительность, то обмануть пенсионеров злоумышленникам гораздо проще. Пожилые люди в силу своего возраста становятся доверчивыми и сентиментальными, чем и пользуются мошенники.

«Питерец.ру» сообщает, что только за прошедшие сутки жертвами мошенников стали пять пенсионерок. Это были женщины в возрасте от 75 до 86 лет. В трех случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков, в двух других – родственниками, которые попали в трудное положение и нуждались в деньгах.

В результате пенсионерки клюнули на обман и перевели мошенникам в общей сложности 1,7 млн руб. Это были суммы от 150 до 700 тыс. руб. Полиция занимается поисками этих злоумышленников. По каждому случаю возбуждено отдельное уголовное дело.

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