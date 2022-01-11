Гололед стал новой напастью

Гололед становится серьезной проблемой для людей. Удержаться на скользкой поверхности становится гораздо труднее. В результате многие падают, и далеко не все такие падения оказываются безобидными.

«Питерец.ру» сообщает, что в период новогодних каникул каждый день в больничные учреждения Северной столицы попадало по 20 человек. Эти люди падали на улице и получали травмы. В итоге по причине гололеда гололеда пострадало 180 петербуржцев.

При этом глава Горкомздрава Дмитрий Лисовец отметил, что в этом году статистика оказалась лучше, нежели в прошлые периоды. Ранее в первых числах января ежедневно оказывалось по 36-38 людей с травмами. Так что можно говорить о серьезном улучшении этих показателей.

Слова Лисовца вселяют некоторый оптимизм. Как говорится, все познается в сравнении. Но опасность гололеда никуда не делась. В таких ситуациях людям следует быть особенно осторожными.