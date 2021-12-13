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Питерец.ру » Общество » Ох уж этот гололед!

Ох уж этот гололед!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Ситуация в городе осложнилась из-за гололеда

Одни люди больше любят весну или лето, другие более благосклонны к зиме. Еще можно найти любителей дождя или снега. Но вряд ли кому-нибудь нравится гололед. Любителей этого погодного явления не существует в природе. Как такое вообще кому-то может нравиться?!

Пагубное влияние скользких дорог ощутили на себе автомобилисты. Сегодня в Петербурге были многочисленные пробки и аварии. В городе случился настоящий коллапс. Сервис «Яндекс.Пробки» оценил ситуацию в 8 баллов. В восточной части КАД бала пробка длиной 17-18 км.

Аварии происходили в разных районах Северной столицы. Сталкивались обычные легковушки, автомобили такси, происходили инциденты с участием спецтехники. И все это из-за гололедицы на дорогах.

Остается надеяться, что погода нормализуется, и аварий станет меньше. От гололеда страдают все – автомобилисты и пешеходы, обычные граждане и представители власти, молодежь и пожилые люди. Как говорится, перед лицом этой напасти все равны.

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