Ох уж этот гололед!

Одни люди больше любят весну или лето, другие более благосклонны к зиме. Еще можно найти любителей дождя или снега. Но вряд ли кому-нибудь нравится гололед. Любителей этого погодного явления не существует в природе. Как такое вообще кому-то может нравиться?!

Пагубное влияние скользких дорог ощутили на себе автомобилисты. Сегодня в Петербурге были многочисленные пробки и аварии. В городе случился настоящий коллапс. Сервис «Яндекс.Пробки» оценил ситуацию в 8 баллов. В восточной части КАД бала пробка длиной 17-18 км.

Аварии происходили в разных районах Северной столицы. Сталкивались обычные легковушки, автомобили такси, происходили инциденты с участием спецтехники. И все это из-за гололедицы на дорогах.

Остается надеяться, что погода нормализуется, и аварий станет меньше. От гололеда страдают все – автомобилисты и пешеходы, обычные граждане и представители власти, молодежь и пожилые люди. Как говорится, перед лицом этой напасти все равны.