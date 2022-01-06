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Питерец.ру » Общество » Соединим Германию с Китаем

Соединим Германию с Китаем

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tks.ru
Через Петербург пройдет важный маршрут

«Питерец.ру» отмечает, что Северная столица РФ нередко используется в качестве важного пункта при перевозке грузов. С этого года начнет работать новое направление, соединяющее китайский Сиань и немецкий Мангейм.

Сначала из города Сиань отправился ж/д поезд в Петербург. В вагонах находится 50 контейнеров с электроникой и оборудованием. Составу предстоит преодолеть расстояние в 12,8 тыс. км. Поезд должен будет добраться до Петербурга через 16-18 дней.

Затем в Северной столице эти контейнеры перегрузят на судно, которое отправится в немецкий порт Мукран. Оттуда груз снова отправят на поезде, но уже в конечный пункт назначения.

Такой маршрут облегчит процесс перевозки. Раньше он протекал через страны Восточной Европы, что сопровождалось рядом сложностей. Поэтому перевозки через Петербург имеют большое значение.

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