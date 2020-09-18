Вывоз строительного мусора: профессиональный подход

Не секрет, что строительство новых зданий, как и реконструкция уже существующих, а также стандартный ремонт даже небольшой квартиры неизменно сопровождаются скоплением большого количества строительного мусора. При этом избавиться от него непросто, поскольку использовать для утилизации подобных отходов обычный контейнер нельзя. Рассказываем, как грамотно решить данную проблему и выполнить вывоз мусора в Подольске с соблюдением правил.

Как правильно организовать вывоз мусора?

Итак, строительные отходы относятся к категории крупногабаритных, а это означает, что порядок их утилизации особо регулируется действующим законодательством. Что именно принято считать строительным мусором? «Ассортимент» таких отходов достаточно разнообразен: к ним относят и остатки строительных материалов, и демонтированные окна и двери, и в целом любой мусор, который образуется в ходе строительства или в результате проведения ремонтных работ.

По существующим правилам строительный мусор должен отправляться на специальные свалки. За несоблюдение этого требования (например, за оставление строительного мусора около контейнеров, предназначенных для пищевых отходов или просто около дома) предусмотрены штрафы. Самостоятельно отправить строительные отходы на свалку не удастся: во-первых, нужно знать, куда именно везти такой мусор, а во-вторых, иметь специальную разрешительную документацию для проведения работ.

В настоящее время существует, по сути, единственный способ легально избавиться от строительного мусора – это обращение в специализированную компанию, которая занимается вывозом крупногабаритных отходов. Конечно, данная услуга оказывается на платной основе, однако только в этом случае можно не сомневаться, что мусор, оставшийся после строительства или ремонта, будет вывезен в соответствии со всеми требованиями.

Услуги по вывозу мусора в Подольске

Доверять вывоз мусора рекомендуется компаниям, которые способны гарантировать качество своих услуг. Так, в Подольске услуги по вывозу строительного мусора оказывает фирма «Вавилон». Среди преимуществ сотрудничества с компанией – высокий уровень профессионализма (водители отлично ориентируются на местности, а грузчики ответственно подходят к решению поставленных перед ними задач), большой опыт и оперативность. Заказать услугу несложно: для этого достаточно просто оставить заявку. После заказа по указанному адресу будет подана машина и предоставлен контейнер для загрузки мусором. Завершается процесс утилизацией: загруженный контейнер отправляется на легальную свалку.