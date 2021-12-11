Она хотела заработать на черной икре

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице задержали женщину, которая хотела провезти в город нелегальную черную икру. Оказалось, что она приобрела ее в Комсомольске-на-Амуре и планировала продать в Петербурге.

Однако эта икра осетровых была обнаружена в аэропорту и изъята. Продукт весом 17 кг 250 гр. был распределен по 35 емкостям. Женщина потратила на икру 175 тыс. руб., но намеревалась получить от нее гораздо больше.

Идея с перепродажей икры не удалась, поскольку коммерческий лов осетровых пород на Дальнем Востоке запрещен. Поэтому добыча такой продукции считается нелегальной. Сначала против предприимчивой гражданки завели уголовное дело. Но потом все ограничилось штрафом в 30 тыс. руб.

Суд принял во внимание признание обвиняемой, ее раскаяние и пожертвование на благотворительность. Что касается икры, ее решили уничтожить.