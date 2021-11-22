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Питерец.ру » Экономика » Взлетели цены на икру

Взлетели цены на икру

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Икра подорожала до рекордных показателей

«Питерец.ру» сообщает, что в России наблюдаются высокие темпы инфляции. Официальные показатели находятся на приемлемом уровне. Но как обычно, реальная картина отличается от того, что видно на бумаге.

Некоторые продукты и непродовольственные товары серьезно поднялись в цене. Например, сильно подорожала красная игра. По сравнению с прошлым годам она стала дороже примерно на 33%.

При этом в октябре был зафиксирован рекорд, когда за килограмм этого продукта давали больше 5 тыс. руб. Это наибольшие показатели для розничной торговли. Наблюдения за ценами на икру стали вести с 2000 года. И за это время ее стоимость поднялась в 7,4 раза.

Когда-то этот деликатес можно было купить по цене 675 руб. Сейчас икра стоит намного дороже. Позволить себе ее может далеко не каждый покупатель. Помимо икры подорожала и рыба семейства лососевых.

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