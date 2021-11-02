ента новостей

14:38
В Петербург не пропустили 23,6 тонн мандаринов без маркировки
14:34
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:32
В Петербурге за сезон на водных экскурсиях побывали около 560 тыс. пассажиров
10:33
Илон Маск предложил продать часть своих акций Tesla «прямо сейчас»
10:30
Следите за температурой!
10:23
В Ленобласти задержали рэпера Yung Trappa по подозрению в надругательстве над студенткой
10:16
В Ленобласти задержали гражданку, подозреваемую в покушении на кражу
10:07
В Колпино задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку
09:41
Рубль начнет укрепляться?
09:07
Госпитализированных много, а локдаун могут продлить
18:43
Постановку комедии Алексея Толстого представят в Учебном театре «На Моховой»
14:36
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе "Кола"
14:30
Из-за паники, связанной с вирусом COVID, Шанхайский Дисней заблокирован
14:16
Макрон заявил, что премьер-министр Австралии солгал ему о сделке с подводными лодками
13:41
В Петербурге отреставрируют доходный дом Поливанова
13:32
В Петербурге полицейские спасли собаку
11:30
Появится туристический гид
10:44
Медведев о волнах
09:42
Избил из-за Кью-Ар кода
01:28
«Рубин» обыграл ЦСКА после победы «Зенита» над «Динамо»
17:49
Выставка «Вырезать, вставить»
09:08
Хватит ли 9 дней?
09:07
Студенты погуляли
09:07
Начался читательский бум
14:00
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода теплохода «Игорь Ильин»
13:15
В Петербурге водитель маршрутки изнасиловал пассажирку
12:56
Зал виртуальных экскурсий "Город Гоголя" открывает свои двери
12:46
Онлайн-концерт группы «Нежность на бумаге»
11:22
Треть подрядчиков уйдет с рынка
10:48
Новым законом недовольны
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На трассе "Кола" разведут Ладожский мост

На трассе "Кола" разведут Ладожский мост

0
29
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 3 ноября 2021 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке теплохода «Игорь Ильин» с максимальным высотным габаритом 20 метров представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО развод мостов Ладожский мост
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

14-08-2020, 14:41
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
10-08-2021, 14:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Павел Леонов»
26-10-2021, 14:02
В Ленобласти на федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
13-08-2020, 15:00
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
5-08-2020, 13:24
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
21-07-2021, 16:20
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке парусника «Россия»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
105
Вчера, 14:36
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе "Кола"
0
187
28-10-2021, 14:07
В Петербурге велосипедист попал под бетономешалку
0
194
27-10-2021, 13:55
На ЗСД столкнулись иномарка с грузовиком
0
566
13-10-2021, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
Наверх