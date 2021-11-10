Этот продукт блокирует коронавирус

«Питерец.ру» сообщает, что ученые Северной столицы выявили природные вещества, способные останавливать распространение covid-19. Результаты этого исследования были опубликованы в научном издании Biomedicines.

Оказывается, элементы, позволяющие бороться с ковидом, находятся в черном перце. Речь идет о пиперине, который блокирует способность вируса заражать клетки. Коронавирус не может сохранять устойчивость по отношению к этому веществу. Данные, которые были получены учеными в результате проведенного исследования, позволят создавать БАДы, помогающие бороться с заболеванием.

Пользу черного перца в борьбе с ковидом еще предстоит выяснить на практике. Сегодня проводится множество исследований. Ученые пытаются найти способы борьбы с коронавирусом. Разрабатываются вакцины, лекарственные препараты, изучаются многочисленные данные.