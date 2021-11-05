Когда ПЦР может стать ошибочным

Сейчас почти все говорят о пандемии, коронавирусе и ограничениях. Это происходит не от того, что народ в панике. Просто тема злободневная, проблемная и животрепещущая. Вот и обсуждаем нынешние реалии.

Один из вопросов, который возникал у обычных граждан – неверные результаты ПЦР тестов. Почему-то его данные иногда оказывались ошибочными. Ситуацию прояснили в Роспотребнадзоре.

Зараженный ковидом человек может получить отрицательный результат ПЦР, если неверно подготовился к этому тесту. За 3 часа до процедуры нельзя есть и пить. Еще ошибки возможны, если перед взятием мазка пациент чистил зубы и полоскал горло.

Диагностика может оказаться неправильной даже в том случае, когда больной использовал освежитель воздуха, жвачку или курил. Еще перед процедурой нельзя промывать нос и применять назальные капли. За 2 дня до ПЦР необходимо отказаться от алкоголя.

«Питерец.ру» отмечает, что перечисленные выше рекомендации следует выполнять. Специалисты назвали объективные причины, приводящие к искажению результатов теста.