Избил из-за Кью-Ар кода

Нерабочие дни только наступили, а у некоторых людей уже начали сдавать нервы. Так неприятный инцидент произошел с охранником Эрмитажа. Мужчина ударил одного из посетителей и сломал тому нос.

Пострадавшим оказался друг известного фитнес-тренера Насти Мироновой. При входе в музей он долго искал QR-код, чем вызвал недовольство охранника. По словам Мироновой, тот человек внезапно напал на ее друга. Произошла потасовка, после чего вызвали полицию.

Работник Эрмитажа позже осознал свою вину и раскаялся в содеянном. Свое поведение он объяснил влиянием пандемии и всем, что с ней связано. Из-за нее повысилась нервозность, что и привело к подобным реакциям.

«Питерец.ру» обращает внимание, что обстановка в обществе накаляется. Люди начинают вести себя по-разному. Кто-то проявляет агрессию и попадает из-за этого в неприятные ситуации.