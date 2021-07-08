В Петербурге охранника «Карусели» ранили ножом в живот

Накануне вечером, около 18 часов 10 минут в магазине «Карусель», расположенном на Кузнецовской улице, в Московском районе Петербурга произошёл конфликт между стажером службы охраны и двумя посетителями, которых остановили с подозрением на кражу товаров.

Один из посетителей вёл себя крайне агреcсивно. В результате между охранником и агреcсивным покупателем произошла ссора, и охранник получил удар ножом в область живота. Подозрительные покупатели скрылись на каршеринговой "Кia Rio". Пострадавшего охранника доставили в НИИ им. Джанилидзе. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Полиция ищет нападавших. Возбуждено уголовное дело.