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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге охранника «Карусели» ранили ножом в живот

В Петербурге охранника «Карусели» ранили ножом в живот

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Опубликовал: Anton78
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В Московском районе Птербурга охранник «Карусели» получил от покупателя ножом в живот

Накануне вечером, около 18 часов 10 минут в магазине «Карусель», расположенном на Кузнецовской улице, в Московском районе Петербурга произошёл конфликт между стажером службы охраны и двумя посетителями, которых остановили с подозрением на кражу товаров.

Один из посетителей вёл себя крайне агреcсивно. В результате между охранником и агреcсивным покупателем произошла ссора, и охранник получил удар ножом в область живота. Подозрительные покупатели скрылись на каршеринговой "Кia Rio". Пострадавшего охранника доставили в НИИ им. Джанилидзе. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Полиция ищет нападавших. Возбуждено уголовное дело.

Источник: NewsNW.ru
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