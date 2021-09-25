Они обманывали с фильтрами

«Питерец.ру» отмечает, что занятие бизнесом – дело похвальное: хорошо, когда люди находят способы для заработка. Вот только такие вещи не должны осуществляться с нарушением законодательства. Иначе бизнес перестает быть таковым и превращается в банальное мошенничество.

Возможно, люди, продающие пенсионерам фильтры для воды, так не думали. Подумаешь, реализовывали этот товар не за 2 тыс. руб., а за 99 тыс. Ну накинули немного ребята. Это же просто бизнес! Вот только правоохранительные органы с ними не согласились. Товар ведь продавался обманным путем. В итоге эти ушлые ребята были привлечены к ответственности. Их обвинили в причинении значительного ущерба гражданам.

Следствие установило, что преступления были совершены в 2018-2019 годах. Жертвами этой группы стали жители Петербурга, Ленобласти, а также Новгородской и Смоленской областей.