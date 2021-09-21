Как бороться с игровой зависимостью

Компьютерная зависимость уже перестала восприниматься как что-то необычное. Эту проблему не только признали, но и внесли в классификацию болезней. Например, известен случай, когда в Испании госпитализировали подростка с таким диагнозом.

По мнению психолога Татьяны Гилевой, проблема игровой зависимости может стать одной из главных для нынешнего поколения. Как определить ее признаки? Тревожным сигналом должен стать отказ от биологических потребностей и пренебрежение делами. Зависимость нередко сопровождается снижением успеваемости, потерей веса и нарушением сна.

При наличии перечисленных признаков нужно поговорить с самим ребенком. Если же он не идет на контакт, следует обратиться к врачу. Гилева обращает внимание, что компьютерная зависимость заменяет какую-то потребность. Следует выяснить, что именно не хватает ребенку и направить его в нужное русло.

«Питерец.ру» отмечает, что в наше время помимо зависимости от компьютерных игр у детей и подростков возникают проблемы с гаджетами, интернетом, социальными сетями. Цифровая эпоха открывает новые возможности, но вместе с тем приносит и серьезные проблемы. Так что родителям нужно наблюдать за своими детьми, чтобы те не увлеклись этими новыми технологиями.