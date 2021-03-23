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Питерец.ру » Политика » Укрепление национальной платежной системы

Укрепление национальной платежной системы

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
Россия намерена уменьшить зависимость от международных платежных систем

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул необходимость сократить зависимость от иностранных платежных систем. Об этом он сообщил в разговоре с представителями Китая. По словам главного российского дипломата, нашим странам следует перейти на расчеты в альтернативных валютах, отказавшись от доллара. Запад делает все возможное, чтобы доминировать в мире. При этом происходит сдерживание других экономик. В такой ситуации нужно выстроить свою линию поведения.

Слова Лаврова содержат большую долю здравого смысла. России нужно реагировать на недружественное поведение США и ЕС. «Питерец.ру» обращает внимание, что с 27 апреля российская система «Мир» не будет совершать переводы на иностранные кошельки. Цель такого шага – снижение процента сомнительных операций. Посмотрим, каковы будут дальнейшие действия.

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1 комментарий

Владимир
Путин рвётся к войне с США. Его надо остудить.
Россию надо срочно изолировать. отрезать от всего мира !!!
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