Укрепление национальной платежной системы

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул необходимость сократить зависимость от иностранных платежных систем. Об этом он сообщил в разговоре с представителями Китая. По словам главного российского дипломата, нашим странам следует перейти на расчеты в альтернативных валютах, отказавшись от доллара. Запад делает все возможное, чтобы доминировать в мире. При этом происходит сдерживание других экономик. В такой ситуации нужно выстроить свою линию поведения.

Слова Лаврова содержат большую долю здравого смысла. России нужно реагировать на недружественное поведение США и ЕС. «Питерец.ру» обращает внимание, что с 27 апреля российская система «Мир» не будет совершать переводы на иностранные кошельки. Цель такого шага – снижение процента сомнительных операций. Посмотрим, каковы будут дальнейшие действия.