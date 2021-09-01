ента новостей

13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
13:31
В Петербурге таксист сбил школьницу
13:22
В Петербурге отреставрируют дворец Воронцова
13:14
В Ленобласти разведут мост через реку Свирь
13:08
В Петербурге сотрудники ДПС провели рейд по выявлению нетрезвых водителей
13:04
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
07:22
Что с гаражной амнистией?
07:00
Активисты против вырубки леса
06:38
Деньги для педагогов
00:16
Влашич перешёл из ЦСКА в «Вест Хэм», переход Азмуна в «Лион» может и не состояться
18:56
В Петербурге дети погибших росгвардейцев участвовали в благотворительной акции
13:39
Художник Покрас Лампас открывает мастерскую в Вавилов Лофте
13:35
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке буксирного состава
13:02
На КАД автомобиль такси сгорел после ДТП, в салоне обнаружили труп
12:47
В Ленобласти в ДТП пострадали трое детей
12:40
На севере Петербурга иномарка сбила 10-летнюю девочку
12:33
В Ломоносове два кавказца изнасиловали девушку
12:26
В Петербурге полицейские приняли участие в благотворительной акции "В гостях у дяди Степы"
11:20
Что с новыми обязанностями застройщиков?
10:53
Откуда же взялся коронавирус?
09:43
Ограничения снимать не будут
21:17
ЦИК обратился в суд: у девятерых кандидатов от «Яблока» нашли нарушения, среди них – петербуржец Добыш
19:20
Фестиваль «Русь средневековая»
14:16
Росгвардейцы проверили безопасность более 11 тыс. образовательных учреждений СЗФО
11:02
В Петербурге нарушителя на каршеринге задерживали со стрельбой
10:48
В Петербурге росгвардейцы отработали обезвреживание взрывных устройств на объектах транспорта
10:42
К Булановой относятся положительно
09:58
Сходи в баню – и все пройдет?
09:33
Не забывайте про грипп
19:27
На КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом перекроют две полосы движения
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти разведут мост через реку Свирь

В Ленобласти разведут мост через реку Свирь

0
46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 2 сентября 2021 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 11:10 до 13:10 для прохода вниз по реке состава «МБ-1219» + «ВЭШ-64025» + «Шлюзовой-156» с максимальным высотным габаритом 23,5 метра представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть развод мостов Лодейнопольский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-08-2021, 18:10
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Хортица»
11-06-2020, 12:08
В Ленобласти разведут мост через реку Свирь
23-07-2021, 10:44
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вниз по реке яхты «Уссури»
25-08-2021, 12:19
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вниз по реке яхты «Гриф»
20-08-2021, 12:51
В Ленобласти перекроют мост через Свирь для прохода вниз по реке яхты «DIRLANDA»
29-07-2021, 11:40
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вверх по реке яхты «Хортица»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
42
Сегодня, 13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
0
38
Сегодня, 13:31
В Петербурге таксист сбил школьницу
0
131
Вчера, 13:02
На КАД автомобиль такси сгорел после ДТП, в салоне обнаружили труп
0
116
Вчера, 12:47
В Ленобласти в ДТП пострадали трое детей
Наверх