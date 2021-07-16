Кинчев отреагировал

Музыкант Константин Кинчев раскритиковал власти Северной столицы, обвинив в проявлении двойных стандартов. Он записал видеообращение, в котором высказал свою позицию. Это произошло после того, как Смольный инициировал проверки по поводу несогласованных концертов «Алисы».

Кинчев заявил, что не намерен плясать под чью-то дудку. По его словам, в городе проводили мероприятия, где собиралось большое число народа. Это ЧЕ по футболу и «Алые паруса». При этом фестиваль «Алисы» сначала сократили до 3 тыс. человек, а потом и вовсе отменили.

Причем это произошло в тот момент, когда была собрана вся сцена и подготовлено оборудование. Но Кинчев не стал поднимать тему материальной компенсации. Он лишь обвинил власть в лицемерии.

Музыкант заявил, что и дальше намерен играть и петь свои песни. Если же это подпадает в новые законы, то пусть его привлекают к уголовной ответственности. Кинчев посетовал, что долго старался быть лояльным государству. Но у него этого не получилось.

«Питерец.ру» считает, что Кинчев несколько перегибает палку. Но музыканта можно в чем-то понять. К тому же его претензии по поводу футбольного Евро и «Алых парусов» вполне логичны. Такие же вопросы возникали у многих людей.