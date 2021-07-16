ента новостей

10:08
Мошенники опять активизировались
09:23
Кинчев отреагировал
08:41
Бананы подорожали
09:58
О чем говорили Путин и Лукашенко?
08:27
Кому полезен арбуз?
08:14
Он судится из-за масок
10:01
Росгвардия отработала лучше
09:32
«Алиса» при ковиде
09:14
Как получить президентские 10000 рублей?
10:24
Президенты снова встретятся
09:45
Что не так с охотничьими сайтами?
09:22
Чем питаться в жару?
12:04
Италия стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию по пенальти
10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
10:08
В Петербурге не хватает велодорожек
09:21
Что нельзя есть детям?
08:51
Кто лучше борется с коронавирусом
11:25
Какой запас нужен заемщикам?
10:11
Борются с руферами
09:47
Беглов за стабильность
12:21
В Ленобласти маленькая девочка выпала с 6 этажа
10:25
Выставка «Алатас – Белый камень»
10:19
В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде
10:08
В Петербурге задаржали мужчина, подозреваемого в серии уличных грабежей
09:41
Дня тишины перед выборами не будет
09:00
Господа, паркуйтесь правильно!
08:22
Пансионат оштрафовали
14:58
В Петербурге охранника «Карусели» ранили ножом в живот
14:14
В Петербурге доверчивая старушка перевела аферистам 572 800 рублей
12:23
Росгвардейцы помогают иностранным болельщикам во время проведения в Санкт-Петербурге Чемпионата Европы по футболу 2020
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Кинчев отреагировал

Кинчев отреагировал

0
40
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Константин Кинчев высказался в адрес властей Петербурга

Музыкант Константин Кинчев раскритиковал власти Северной столицы, обвинив в проявлении двойных стандартов. Он записал видеообращение, в котором высказал свою позицию. Это произошло после того, как Смольный инициировал проверки по поводу несогласованных концертов «Алисы».

Кинчев заявил, что не намерен плясать под чью-то дудку. По его словам, в городе проводили мероприятия, где собиралось большое число народа. Это ЧЕ по футболу и «Алые паруса». При этом фестиваль «Алисы» сначала сократили до 3 тыс. человек, а потом и вовсе отменили.

Причем это произошло в тот момент, когда была собрана вся сцена и подготовлено оборудование. Но Кинчев не стал поднимать тему материальной компенсации. Он лишь обвинил власть в лицемерии.

Музыкант заявил, что и дальше намерен играть и петь свои песни. Если же это подпадает в новые законы, то пусть его привлекают к уголовной ответственности. Кинчев посетовал, что долго старался быть лояльным государству. Но у него этого не получилось.

«Питерец.ру» считает, что Кинчев несколько перегибает палку. Но музыканта можно в чем-то понять. К тому же его претензии по поводу футбольного Евро и «Алых парусов» вполне логичны. Такие же вопросы возникали у многих людей.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-04-2016, 20:28
Константин Кинчев попал в больницу с инфарктом
29-12-2014, 15:06
После выступления пьяного Кинчева в Питере был отменен его концерт в Москве
16-11-2013, 12:13
Мы - вместе!
16-11-2013, 13:08
День рождения «Алисы»
20-07-2020, 09:05
Шнуров в Думе?
12-02-2015, 07:36
Alex Clare в Петербурге

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
220
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
254
9-07-2021, 10:19
В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде
0
328
7-07-2021, 14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
0
534
30-06-2021, 20:10
В Ленобласти иномарка столкнулась с электричкой
Наверх