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Питерец.ру » Общество » Хованского оставили в СИЗО

Хованского оставили в СИЗО

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Блогера Хованского не стали отправлять под «домашний арест»

«Питерец.ру» сообщает, что блогер Юрий Хованский останется в СИЗО. Следствие по его делу продолжается, что касается и сбора доказательств. Хованский обладает глубокими познаниями в сфере компьютерных технологий. Потому существует опасность, что это человек уничтожит компрометирующую его информацию. Обладая хакерскими навыками, Хованский мог бы сделать это удаленно.

По этой причине блогера не стали отпускать под «домашний арест». Суд счел аргументы следствия убедительными. Так что Хованский будет находиться в СИЗО до 8 сентября. Напоминаем, что Хованского обвиняют в оправдании терроризма. Причиной тому стала песня о теракте на Дубровке. Блогер исполнил ее и выложил в интернет. Этот человек раскаялся в содеянном, но ему предстоит ответить за свой поступок.

В наше время многие люди привлекаются к ответственности за свои действия в сети. Интернет уже давно стал полем, которое не обходят внимание правоохранительные органы.

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