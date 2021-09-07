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Питерец.ру » Общество » Декоративные рыбы, амфибии и земноводное улетели из Санкт-Петербурга

Декоративные рыбы, амфибии и земноводное улетели из Санкт-Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Декоративные рыбы, амфибии и земноводное улетели из Санкт-Петербурга после контроля сотрудников Россельхознадзора

В Санкт-Петербурге в грузовом терминале аэропорта Пулково государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 223 декоративных рыб, 15 амфибий и одного аксолотля Золотой дракон. Все декоративные животные отправлялись юридическим лицом Санкт-Петербурга в адрес зоомагазина из Архангельской области.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должностные лица Управления установили, что перевозка осуществляется с соблюдением всех необходимых ветеринарных требований, а документы оформлены без нарушений.

Рыбы, амфибии и земноводное отправились в адрес грузополучателя.

Для справки:

Аксолотль (Axolotl) или мексиканский дракон – земноводное семейства амбистомовых отряда хвостатых, является неотенической личинкой амбистом отдельных видов. Аксолотлей с золотым окрасом в природе не существуют, его вывели селекционеры и генетики специально для домашнего содержания в аквариуме. В естественной среде особи всегда окрашены в цвета, которые соответствуют среде обитания.

Источник: Россельхознадзор
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