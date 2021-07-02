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Питерец.ру » Общество » Швейцарцам рекомендуют не ездить в Петербург

Швейцарцам рекомендуют не ездить в Петербург

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
iz.ru
Власти Швейцарии предлагают воздержаться от поездки на Евро в Россию

Футбольный Евро-2020 в Петербурге подходит к завершению. В Северной столице пройдет еще один матч, после чего мы больше здесь не увидим иностранных болельщиков. Как раз во время проведения турнира в городе началась вспышка коронавируса. Поэтому власти некоторых государств рекомендуют своим гражданам воздержаться от посещения Петербурга или как минимум проявлять осторожность.

Так министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе призвал соотечественников, которые не прошли вакцинацию, не ехать на матч с Испанией. Он подчеркнул, что в Петербурге сейчас быстро распространяется ковидный штамм «дельта». Так что непривитые граждане подвергают себя опасности. Тем, кто прошел вакцинацию, ехать в Россию можно. Но даже им стоит проявлять предосторожность.

«Питерец.ру» обращает внимание, что иностранные чиновники всерьез обеспокоены ситуацией с ковидом в Петербурге. Нужно ли было проводить турнир здесь? Когда принималось соответствующее решение, картина была совершенно иной. Отменять что-либо в последний момент было уже поздно.

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