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Питерец.ру » Общество » В Петербурге будут гонки

В Петербурге будут гонки

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
championat.com
О переносе «Формулы-1» в Петербург объявлено официально

Мы уже писали, что российский этап «Формулы-1» может быть перенесен в Петербург. Точнее, не в сам город, а в Ленинградскую область. Об этом долгое время ходили упорные слухи. Да и включение чиновников Ленобласти в оргкомитет гран-при России нельзя было назвать случайностью.

И вот прозвучала практически официальная информация о переносе гонки. Это сообщил гендиректор «Формулы-1» Стефано Доминикали. В 2021 и 2022 годах этап еще пройдет в Сочи, а уже с 2023 года будет проводиться в Петербурге. Итальянский функционер рассказал об этом на фестивале «Алые паруса».

«Питерец.ру» отмечает, что перенос «Формулы-1» на трассу «Игра-Драйв» – логичный шаг. Иностранцы не воспринимают разницы между Петербургом и Ленобластью. Проведение гонки недалеко от Северной столицы будет более выгодно для России. Статус Петербурга в глазах международного сообщества гораздо выше, чем у Сочи. Так что от такого переноса можно получить серьезный выигрыш.

Поскольку сообщение прозвучало из уст Доминекали, это уже нельзя воспринимать как слухи. Конечно, многое за это время может поменяться. Но ближайшие планы относительно «Формулы-1» в России становятся более понятными.

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