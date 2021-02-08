Явлинский раскритиковал Навального

«Питерец.ру» сообщает, что основатель «Яблока» Григорий Явлинский негативно высказался по поводу политики Навального. Григорий Алексеевич назвал ее национализмом и популизмом.

По словам Явлинского, Навальному безразличны судьбы людей судьбы людей, которые были осуждены после уличных протестов. Он также подчеркнул, что оппозиционер использовал в политических целях несовершеннолетних. Явлинский назвал такой подход преступным.

По словам «яблочника», в политике Навального отсутствуют демократические ценности. Его фильмы-расследования ничего не решают, а только разжигают примитивную социальную рознь. Если этот человек придет к власти, то страну ждет фашизм. Явлинский не поддерживает политику Путина, но при этом не считает, что Навальный является достойной альтернативой.