Студент объявил голодовку

Что побуждает студента голодать? В каких-то случаях это банальная нехватка денег, из-за которой молодым людям нечего есть. Но бывают ситуации, когда голодовка совершается в знак протеста – человек борется против чего-либо.

Именно так решил поступить студент Иван Мезенцев. Он столкнулся с несправедливым отношением со стороны преподавателей, после чего решил бороться с помощью голодовки. По данным «Питерец.ру», парень завалил сессию, но причиной тому он видит свои политические взгляды.

Все началось в 2019 году, когда студент опубликовал в интернете запись, где сотрудник академии побуждал его поставить подпись в пользу одного из кандидатов в губернаторы. Что последовало дальше? После этих событий Мезенцев не сдал экзамены и решил покинуть институт. На следующий год он передумал и решил восстановиться. Но потом Мезенцев снова столкнулся с теми же проблемами во время сессии.

В итоге студент увидел предвзятость преподавателей и решил бороться с этим произволом с помощью голодовки. Ситуация достаточно сложная. Конечно, Мезенцев поступил немудро, опубликовав компромат в соцсети. Если уж он решил бороться за справедливость, то нужно было сразу обращаться в правоохранительные органы.

Что касается предвзятости преподавателей, здесь трудно сказать, насколько она имеет место. Почему мы должны быть уверены, что парень хорошо знает эти предметы. Да, при желании преподаватели могут завалить любого. Но, может, причина происходящего и в успеваемости самого Мезенцева?!