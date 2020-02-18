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Питерец.ру » Происшествия » Двух граждан Китая ограбили на Васильевском острове

Двух граждан Китая ограбили на Васильевском острове

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
vk.com
Гражданина Китая похитили и ограбили на Васильевском острове. Под «раздачу» попал и его земляк-студент

Накануне вечером, около 22:30 ресторанный директор вышел из дома 3/2 по набережной реки Смоленки, чтобы выгулять свою собаку. Внезапно 24-летнего китайца схватили двое неизвестных и усадили в неустановленную автомашину, в которой уже находились еще двое неизвестных. Во время нападения ресторатор потерял очки и не смог точно описать преступников.
Машина стала кружить недалеко от дома. Преступники отобрали у жертвы 5000 рублей и ключи от квартиры. Двое отправились к китайцу домой, а двое остались сторожить иностранца в салоне.
В этот момент в ситуацию вмешался земляк потерпевшего, 20-летний студент Политехнического университета. Не дозвонившись до друга, китаец решил приехал его проведать. Когда он подошел к квартире, дверь оказалась открыта, а в прихожей его встретили двое неизвестных: бородач в перчатках и некто в маске-балаклаве.
Неизвестные представились сотрудниками полиции, повалили студента на пол, обыскали его карманы, забрав сотовый телефон и наручные часы марки. Спустившись к машине,  преступники высадили из салона ресторатора и уехали в неизвестном направлении.

Источник: Конкретно.ру
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