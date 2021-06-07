Payeer

ента новостей

16:44
На мосту КАД через Муринский ручей на трое суток перекроют две полосы движения
14:33
Выставка «Лабиринты времени»
14:30
Выставка «Солнце, море, ледокол»
14:25
Петербургские поэты схлестнутся друг с другом в эпической битве
14:23
Проект из Петербурга «Открытый мир» выиграл грант на форуме «Таврида»
14:20
В Ленобласти двухлетний малыш выпал из окна
14:09
В Ленобласти аферисты обчистили пенсионера на 640 тысяч рублей
11:01
Художников и архитекторов из Санкт-Петербурга зовут оставить культурный след
10:57
Где стать донором и отметить Всемирный день донора крови?
10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
10:03
Нам нужны бойлеры!
09:37
Каковы результаты форума?
09:05
Путин высказался о взаимоотношениях с США
00:01
После победы над Россией Канаду было не остановить: команда Жерара Галланра стала чемпионом мира
17:33
Экипажи истребителей Су-35С отработали ведение воздушного боя в безориентирном пространстве акватории Балтийского моря
16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
15:30
В общевойсковую армию ЗВО продолжает прибывать молодое пополнение
15:27
Российские фармкомпании работают над повышением доверия врачей и пациентов к качеству лекарственных препаратов
10:15
Коронавирус появился под Гатчиной
09:29
Так мешает оппозиция или нет?
20:54
ЛафаржХолсим и «Российский экологический оператор» подписали соглашение о сотрудничестве
15:29
«Летние чтения» в библиотеке Маяковского
12:57
В Ленобласти пироманы спалили две машины и дом местного коммерсанта
12:43
В Петербурге мошенники навязали женщине два кредита
12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
12:18
В Петербурге женщина на электросамокате сбила мальчика
12:12
В Петербурге девочку сбил электросамокат
12:06
В центре Петербурга задержали карманника
10:14
Россия выходит из кризиса?
09:33
Задолжали за капремонт
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На мосту КАД через Муринский ручей на трое суток перекроют две полосы движения

На мосту КАД через Муринский ручей на трое суток перекроют две полосы движения

0
33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На мосту КАД через Муринский ручей на трое суток перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 33 километре внешнего кольца автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино) и транспортной развязкой на пересечении с Пискаревским проспектом, в период с 10 по 12 июня 2021 года будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по монтажу балок пролётного строения на мосту через Муринский ручей будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности, первая и вторая полосы на внешнем кольце КАД, а по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-08-2020, 15:24
На КАД на полгода перекроют одну полосу движения
6-04-2021, 10:09
На КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и с Шафировским проспектом перекроют одну полосу движения
19-04-2021, 12:28
На КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса перекроют две полосы движения
3-04-2021, 16:38
На КАД между развязками с проспектом Культуры и с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса перекроют одну полосу движения
13-04-2021, 11:02
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
31-08-2020, 19:47
На участке КАД между Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
90
Сегодня, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
0
183
5-06-2021, 16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
0
192
4-06-2021, 12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
0
192
4-06-2021, 12:18
В Петербурге женщина на электросамокате сбила мальчика
Наверх