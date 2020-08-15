На КАД на полгода перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на внешнем кольце автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Пискаревским проспектом и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино) будет введено ограничение пропускной способности.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
Наименование объекта: Обустройство Кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга А-118 на участке ПК 830+60 – ПК 849+00. Устройство шумозащитных экранов (ШЗЭ) вдоль Кольцевой автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 на ПК 830+60 – ПК 849+00 для защиты жилой застройки объекта «Новая Охта».
Заказчик: ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ».
Производитель работ: ООО «ЛСР-Строй».
Адрес (местоположение) объекта: км 107+350 - км 109+190 внешнего кольца КАД.
Срок окончания работ: 8 февраля 2021 года.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.