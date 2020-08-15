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Питерец.ру » Общество » На КАД на полгода перекроют одну полосу движения

На КАД на полгода перекроют одну полосу движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Между развязками КАД с Пискаревским проспектом и автодорогой Санкт-Петербург-Матокса на полгода перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на внешнем кольце автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Пискаревским проспектом и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино) будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с началом производства работ по устройству шумозащитных экранов, начиная с 18 августа 2020 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности и первая полоса движения. По второй, третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Наименование объекта: Обустройство Кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга А-118 на участке ПК 830+60 – ПК 849+00. Устройство шумозащитных экранов (ШЗЭ) вдоль Кольцевой автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 на ПК 830+60 – ПК 849+00 для защиты жилой застройки объекта «Новая Охта».

Заказчик: ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ».

Производитель работ: ООО «ЛСР-Строй».

Адрес (местоположение) объекта: км 107+350 - км 109+190 внешнего кольца КАД.

Срок окончания работ: 8 февраля 2021 года.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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