Студенты со всей страны приедут трудиться летом в Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» летом 2021 года организует V Межрегиональную студенческую стройку «Санкт-Петербург». Участниками проекта станут студенты из различных регионов Российской Федерации.

Заявки от отрядов, желающих провести это лето в городе на Неве, принимаются до 23 апреля, а после – ожидание результатов отбора и возможное попадание в заветный список.

Юбилейная межрегиональная студенческая стройка «Санкт-Петербург» пройдет на объектах капитального строительства и транспортной инфраструктуры города. Помимо трудовой деятельности для студентов также будет организовано и досуговое время: турниры по различным видам спорта, творческие концерты, подвижные и интеллектуальные игры и многое другое.

Любой участник движения студенческих отрядов очень ценит атмосферу, которая его окружает на трудовом сезоне, мероприятиях или в обычной поездке, так и летний проект в нашем городе наполнен своей индивидуальностью: «Душевный и романтичный город всегда готов увидеться со старыми друзьями или сделать первую встречу незабываемой для тех, кто не был здесь раньше – всё это способствует атмосфере стройки "Санкт-Петербург"», – именно так считает Никита Картель, командир V МСС «Санкт-Петербург».

Справка

В проекте 2019 года, IV межрегиональной студенческой стройки «Санкт-Петербург», приняли участие более 220 студентов из 11 регионов страны, среди них были: Архангельская область, Томская область, Ростовская область, Воронежская область, Калининградская область, Пермский край, Алтайский край, Москва, Вологодская область, Новосибирская область и Санкт-Петербург.

Проект 2020 года из-за коронавирусных ограничений не состоялся, юбилейная МСС «Санкт-Петербург» была перенесена на лето 2021.

В этом году организаторы ждут большого числа студентов из различных регионов и уже активно готовятся к ее проведению: «Мы сделаем все, чтобы это стройка стала незабываемой и принесла ребятам бесценный опыт, множество положительных эмоций и ярких впечатлений», – поделилась комиссар V межрегиональной студенческой стройки «Санкт-Петербург», Антипова Ольга.

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