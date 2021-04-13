В Ленобласти блокадники получили дополнительные меры соцподдержки

В Ленинградской области с 1 января 2021 года право на дополнительные меры социальной поддержки получили граждане, проживавшие менее 4 месяцев в Ленинграде в период его блокады и не награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда».

В частности, установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты. Для инвалидов первой группы она составит 10 тысяч рублей, второй группы – 7,5 тысяч рублей, третьей группы – 5 тысяч рублей, людям без инвалидности – 3 тысячи рублей.

Подтвердить проживание, или рождение в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года жители региона могут при помощи паспорта со сведениями о дате и месте рождения, выписки из акта записи о рождении, свидетельства о рождении, справки из учреждения здравоохранения, жилищной организации или архивного учреждения, а также выписки из домовой книги. Кроме того, жители могут предоставить справку об обучении в академии, университете, институте, училище в этот период, а также аттестат, или диплом об окончании учебного заведения Ленинграда.

Подтверждением могут стать и сведения о трудовой деятельности, или трудовая книжка, справка, подтверждающая призыв военнослужащего, или иной документ, который является доказательством нахождения гражданина в лечебном учреждении Ленинграда, или в детском доме. Также можно предоставить справку об эвакуации гражданина из Ленинграда с детским дошкольным и школьным учреждением, эвакоудостоверение, справку об эвакуации. Кроме того, подтверждающим документом является справка о прибытии в эвакуацию из Ленинграда, выданная государственным архивным учреждением либо организацией, располагающей такими сведениями.

Консультацию по оформлению данной меры социальной поддержки можно получить по телефону информационно-справочной службы 8-800-350-06-05 или на официальном сайте Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты населения».