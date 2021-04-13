Payeer

ента новостей

14:41
Общественники проводят профилактическую работу по защите архитектурного облика Петербурга от вандализма
11:35
В Ленобласти на пожаре погибла маленькая девочка
11:16
В Ленобласти блокадники получили дополнительные меры соцподдержки
11:05
В Петербурге реконструируют здание «Мюзик-Холла»
11:02
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
10:56
В Пушкине мужчина с балкона открыл стрельбу по прохожим
10:00
Что с коллективным иммунитетом?
09:20
Лидерство в малом бизнесе
19:36
Волонтеров-медиков наградят за 200 тысяч термометрий
19:28
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения
14:26
На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост
14:16
В Петербурге горит фабрика «Невская мануфактура»
12:48
Что с кредитами?
12:16
60 лет со дня полета в космос
11:58
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
11:47
В Ленобласти мужчина на угнанном авто совершил ДТП
11:27
В Петербурге неизвестный ранил ножом беременную женщину
11:08
В Петербурге у клуба Money-Honey произошла массовая драка
10:56
На развязке КАД с Приморским шоссе на две недели полностью перекроют съезд
10:52
В Петербурге ликвидировано подпольное игорное заведение
10:41
В Невском лесопарке обнаружен труп мужчины
00:38
Волейбольный «Зенит» стал серебряным призёром Суперлиги, а победило снова московское «Динамо»
21:24
В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО почтили память узников концлагерей
00:39
СКА сумел возродить интригу в серии с ЦСКА, выиграв пятый матч в третьем овертайме
19:40
Военнослужащие танковой армии ЗВО устроили сюрприз на 97 день рождения ветерана Великой Отечественной войны
19:38
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
10:43
Помогают родителям
10:20
Сколько свободно ковидных коек?
01:40
Баскетбольный «Зенит» сделал ещё шаг для завоевания места в плей-офф Евролиги
14:16
Открытие 3-его Фестиваля немецкоязычных стран в Санкт-Петербурге
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти блокадники получили дополнительные меры соцподдержки

В Ленобласти блокадники получили дополнительные меры соцподдержки

0
72
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленинградской области с 1 января 2021 года право на дополнительные меры социальной поддержки получили блокадники

В Ленинградской области с 1 января 2021 года право на дополнительные меры социальной поддержки получили граждане, проживавшие менее 4 месяцев в Ленинграде в период его блокады и не награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда».

В частности, установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты. Для инвалидов первой группы она составит 10 тысяч рублей, второй группы – 7,5 тысяч рублей, третьей группы – 5 тысяч рублей, людям без инвалидности – 3 тысячи рублей.

Подтвердить проживание, или рождение в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года жители региона могут при помощи паспорта со сведениями о дате и месте рождения, выписки из акта записи о рождении, свидетельства о рождении, справки из учреждения здравоохранения, жилищной организации или архивного учреждения, а также выписки из домовой книги. Кроме того, жители могут предоставить справку об обучении в академии, университете, институте, училище в этот период, а также аттестат, или диплом об окончании учебного заведения Ленинграда. 

Подтверждением могут стать и сведения о трудовой деятельности, или трудовая книжка, справка, подтверждающая призыв военнослужащего, или иной документ, который является доказательством нахождения гражданина в лечебном учреждении Ленинграда, или в детском доме. Также можно предоставить справку об эвакуации гражданина из Ленинграда с детским дошкольным и школьным учреждением, эвакоудостоверение, справку об эвакуации. Кроме того, подтверждающим документом является справка о прибытии в эвакуацию из Ленинграда, выданная государственным архивным учреждением либо организацией, располагающей такими сведениями.

Консультацию по оформлению данной меры социальной поддержки можно получить по телефону информационно-справочной службы 8-800-350-06-05 или на официальном сайте Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты населения».

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-11-2020, 13:01
Ленобласть — надежная опора для матерей
27-01-2021, 19:25
В Петербурге командующий Ленинградским объединением ВВС и ПВО возложил цветы к мемориалу памяти павших в годы блокады Ленинграда
25-04-2014, 11:42
Петербурженка три года получала пособия на несуществующих детей
25-01-2018, 11:25
Салют на Марсовом поле в День полного снятия блокады Ленинграда
28-01-2021, 13:18
Волонтеры акции #МыВместе поздравили блокадников
4-02-2020, 11:54
В Ленобласти одарённые дети-сироты получат губернаторскую стипендию

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
135
Вчера, 11:58
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
106
Вчера, 11:47
В Ленобласти мужчина на угнанном авто совершил ДТП
0
175
7-04-2021, 11:02
В центре Петербурга иномарка сбила школьника
0
162
7-04-2021, 10:40
На Пискаревком проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
Наверх