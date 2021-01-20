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Питерец.ру » Общество » Отзывы о QBF: петербургское представительство – важное представительство бренда

Отзывы о QBF: петербургское представительство – важное представительство бренда

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
Отзывы о QBF: петербургское представительство – важное представительство бренда

Региональный офис финансовой группы QBF в Санкт-Петербурге работает с 2014 года и по праву считается важным представительством. Бренд QBF по количеству клиентов входит в топ активных операторов Московской биржи. Компания предлагает своим клиентам широкий спектр качественных инвестиционных решений. Это консультационное управление QBF, хеджирование, доверительное управление, брокерское обслуживание. Интернет-пользователи оставляют о QBF отзывы, в том числе о филиале в Санкт-Петербурге, немалая их часть посвящена профессионализму финансовых советников и высокой доходности предлагаемых продуктов.

Если анализировать отзывы о QBF, то основанные на работе с акциями («Золотое сечение» и «Движение вверх») стратегии финансовой группы пользуются наибольшим интересом. Консервативные клиенты предпочитают продукт «Гарантия государства» – он предполагает операции с облигациями федерального займа. Каждый из названных продуктов в качестве инвестиционных предложений доступен в рамках индивидуального инвестиционного счёта, дающего право на налоговый вычет. ИИС сегодня пользуется особым интересом у россиян – об этом свидетельствует анализ отзывов о QBF.

В оценках петербургского офиса QBF отзывы об IPO занимают значительную часть – финансовая группа предоставила доступ для участия в них. В IPO напрямую могут принять участие квалифицированные инвесторы, а продукт QBF «Первичные размещения» с ограниченным уровнем риска предназначен для неквалифицированных клиентов.

За 12 лет своей работы компания QBF превратилась из небольшой команды экспертов, оказывающей услуги по вопросам приумножения капитала небольшому кругу клиентов, в устойчивую финансовую группу, крупного участника рынка инвестиционных услуг.

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