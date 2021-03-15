«Питерец.ру» сообщает, что петербургские полярники, которые пробыли в Антарктиде почти год, возвращаются домой. Примерно через три месяца их затянувшийся дозор будет закончен. Об этом сообщил геофизик Денис Мельников, который является одним из участников этой экспедиции.

Получилось так, что полярники пробыли на станции «Мирный» в Антарктиде гораздо больше изначально запланированного срока. Они должны были отправиться домой еще осенью 2020 года. Однако планы пришлось скорректировать из-за пандемии коронавируса. В итоге сроки возвращения были существенно передвинуты.

Сейчас полярники возвращаются на родину на корабле «Академик Федоров». Ожидается, что они будут в Петербурге примерно в июне.