ента новостей

09:22
Плюсовая температура вернулась
08:56
Будет подъем заболеваемости?
01:25
Баскетбольный «Зенит» проиграл «Олимпиакосу» в матче Евролиги «-14»
11:03
В Петербурге на пожаре в квартире погиб мужчина
10:46
В Ленобласти за торговлю оружием задержан депутат "Единой России"
09:05
Путин приедет на ПМЭФ?
08:49
В Ленобласти ожидаются метели и мокрый снег
08:41
Жительниц поселка Металлострой с наступившим Международным женским днем поздравил Михаил Романов
08:34
Выделят деньги на здравоохранение
00:41
«Салават Юлаев» вслед за «Авангардом» вышел во второй раунд Кубка Гагарина – 2021
23:05
Более 50 тыс. человек примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы
16:01
Студенты петербургского ЛЭТИ отметили масленичную неделю
15:58
Эрмитаж и ПНТ запустили программу по реставрации картин
15:35
Петербуржцы стали призерами Кубка России по скалолазанию
15:30
В Петербурге суд постановил заблокировать паблики "ВКонтакте" и YouTube-каналы с тюремными стихами
15:22
В Петербурге сквер оставили без двух третей деревьев
15:17
В Ленобласти обсуждаются стандарты мусорных площадок
15:14
В Петербурге проводят проходит серию обысков по делу дорожников
15:10
В Петербурге задержан мигрант-развратник
15:03
В Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта
14:49
В Петербурге состоится арт-квартирник, организованный современными художниками
14:40
Молодые петербуржцы организовали акцию памяти Василия Ланового
14:20
В Ленобласти полицейский спас двоих людей
14:14
Новым партнером Петербургской филармонии в музыкально-живописном проекте «Диалоги об искусстве» станет Русский музей
08:02
Высокая летальность сохраняется
08:00
Побит 50-летний рекорд температуры
01:12
Бурдасов забил в овертайме и помог СКА пройти минское «Динамо» в розыгрыше Кубка Гагарина
21:02
Волейбольная «Ленинградка» разгромлена дома нижегородской «Спартой»
18:59
«АРМИшка» - санкт-петербургские суворовцы разработали талисман Армейских международных игр
18:58
О страстях, верности себе и одиночестве
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Плюсовая температура вернулась

Плюсовая температура вернулась

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Петербург опять вернулась привычная погода

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице установилась более привычная для этого времени погода. Буквально три дня назад стоял мороз, а столбик термометра опустился до -20 градусов. Однако подобные аномалии оказались временными. Сегодня ожидается плюсовая температура. В течение дня в городе на Неве будет примерно +2 градуса. Еще ожидается снег с дождем, а также юго-западный ветер со скоростью 5 м/с.

Так что синоптики оказались правы в своем прогнозе погоды. Они предсказали и аномальные морозы, и плюсовую температуру в конце недели. Когда в Петербурге резко похолодало, было сложно поверить, что уже через 2-3 дня все окажется совершенно иным. Но все же ошибок в прогнозе погоды на этот раз не было.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-02-2019, 09:18
А теперь плюсовая температура
14-01-2021, 10:17
Ожидается похолодание
22-01-2019, 09:18
Морозная ночь
14-02-2017, 09:16
Температурные качели
9-01-2021, 11:37
Самая холодная ночь
30-11-2020, 09:11
Температура пляшет вокруг нуля

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
88
11-03-2021, 15:03
В Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта
0
447
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
0
927
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
1 037
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
Наверх