Плюсовая температура вернулась

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице установилась более привычная для этого времени погода. Буквально три дня назад стоял мороз, а столбик термометра опустился до -20 градусов. Однако подобные аномалии оказались временными. Сегодня ожидается плюсовая температура. В течение дня в городе на Неве будет примерно +2 градуса. Еще ожидается снег с дождем, а также юго-западный ветер со скоростью 5 м/с.

Так что синоптики оказались правы в своем прогнозе погоды. Они предсказали и аномальные морозы, и плюсовую температуру в конце недели. Когда в Петербурге резко похолодало, было сложно поверить, что уже через 2-3 дня все окажется совершенно иным. Но все же ошибок в прогнозе погоды на этот раз не было.