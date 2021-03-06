С коммунальщиками будут разбираться?

Работа некоторых управляющих компаний вызывает немалые вопросы у граждан. В итоге возникает много жалоб на недобросовестных коммунальщиков. Но дело так и не сдвигается с «мертвой точки».

«Питерец.ру» отмечает, что глава города Александр Беглов проводил проверку в Невском р-не. Во время рейда ему удалось пообщаться с одной жительницей, которая посетовала на плохую работу коммунальщиков. Он заявил, что таких жалоб возникает многои призвал бороться с недобросовестными УК.

Однако пока не совсем понятно, как именно будет разворачиваться эта борьба и какие конкретные шаги последуют. Если глава города намерен всерьез исправить ситуацию в этой сфере, то результат должен прийти. По крайней мере, хочется на это надеяться.